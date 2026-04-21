航空管制システムに障害が発生している影響で小松空港を発着する一部の便でも欠航や遅れが出ています。国土交通省によりますと21日午前7時過ぎ、羽田空港の航空管制システムに障害が発生しました。15分後に復旧したということですが、この影響で小松と羽田を結ぶ午前中の4便と福岡を発着する2便の合わせて6便が欠航となっているほか、一部の便に遅れが出ています。小松空港では朝から係員が搭乗の受付を停止するなどの対応に追われ