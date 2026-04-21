２４年の福島牝馬Ｓで２着、翌年も３着に入るなど牝馬の重賞戦線で活躍したフィールシンパシー（牝７歳、美浦・小島茂之厩舎、父ベーカバド）が引退することが分かった。２１日、小島調教師が明かした。美浦トレセンで「予定通り引退となりました。今後は生まれ故郷の岡田スタッドに戻って、繁殖入りの予定です」と説明した。１９日の福島牝馬Ｓ１２着がラストランとなった。