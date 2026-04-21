◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースのＭ・ロハス内野手（３７）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「７番・遊撃」で先発出場。第１打席から２打席連続ヒットで一気に通算１０００安打を達成した。今季限りでの現役引退を発表しているロハスはこの日までに通算９９８安打。２回１死では６番マンシーの７号ソロに続いて２者連続アーチとなる今