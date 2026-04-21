チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、金融商品を買う時の「タイミングの見極め方」について解説します。米国高配当ETFの選定ポイントとは？わたしたちが、日本の証券会社を使ってインデックスファンドへ投