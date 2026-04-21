東京都小笠原村の南鳥島（気象庁提供）経済産業省は21日、原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、国が申し入れた南鳥島での文献調査を容認した東京都小笠原村の渋谷正昭村長と赤沢亮正経産相が、同日午後に省内で面会すると発表した。渋谷氏は「国が実施すると判断するのであれば、村としては受け入れる」との意向を示しており、赤沢氏が国の考えを伝える。文献調査は3段階ある処分場選定プロ