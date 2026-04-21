【BitPAD】 7月発売予定 価格：4,980円 MyStyleは、スマートフォンに重ねて使用できる薄型Bluetoothゲームパッド「BitPAD（ビットパッド）」を7月より全国の家電量販店、公式オンラインショップおよび各ECサイトにて発売する。価格は4,980円。 本製品は、スマートフォンでエミュレーターを活用しレトロゲームを楽しむユーザー