「まったく関係がない」としていたBLACKPINK・ジスが、予定されていたスケジュールを突然取り消した。4月22日に予定されていたフランス・パリへの出国取材が、「内部事情」によって急きょキャンセルになったのだ。【写真】ジス、“超ミニ”の大胆美脚所属事務所BLISSOOは4月21日、「22日に予定されていたジスの空港出国取材と関連し、やむを得ない内部事情により取材日程が中止となった」とだけ伝えた。表向きには詳細な説明はない