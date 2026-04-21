BLACKPINKのジス側が、実兄をめぐる疑惑について立場を明らかにした。ジスの所属事務所BLISSOOの法務代理人であるキム・アンド・チャン法律事務所のウン・ヒョノ弁護士は4月20日、公式立場を発表した。【注目】ジスの実兄、“私的な関係”を同意なく撮影？公式立場では「最近、一部の報道やオンラインコミュニティ、SNSなどで拡散されているBLISSOO所属アーティストの家族に関する事案について、アーティストおよびBLISSOOを当該事