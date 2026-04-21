【モデルプレス＝2026/04/21】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんが作ってくれた弁当を公開した。【写真】24歳美人インフルエンサー「ボリューム満点」焼き魚・卵焼きなど乗った夫手作りのり弁◆流那、夫・はんくんが作ってくれた弁当公開流那は「はんくんがこの間のり弁作ってくれた