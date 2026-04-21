【モデルプレス＝2026/04/21】ファミリーマートでは、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）の人気パンが“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズの第3弾「も〜っちり食感クリームパン」を、4月21日（火）から新発売する。【写真】「売れそう」と票を最も集めた「も〜っちり食感クリームパン」◆「超も〜っちりパン」にクリームパン仲間入り「超も〜っちりパン」は4月7日（火）の発売開始から13日間で、全