ILLIT（アイリット）のモカが活動を一時中断する。4月20日、所属事務所のBELIFT LABは「モカは最近、体調不良により病院を受診した結果、医療陣から継続的な治療と十分な休息が必要だという診断を受けた」と明らかにした。【写真】セーラームーン？モカのアニメ級ビジュ（写真提供＝OSEN）モカ続けて「アーティスト本人の活動に対する意志は強いが、当社はアーティストの回復を最優先に考え、当面は治療に専念すべきだと判断した。