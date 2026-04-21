大阪市内を中心に飲食店を展開する株式会社MRホールディングスは、運営する「焼肉ホルモンまるよし精肉店」にて、2026年4月20日(月)から30日（木）まで、「国産牛カルビ」を特別価格で販売するキャンペーンを実施する。【画像】定番の「まるよし盛り」はこちら今回のキャンペーンでは、通常価格税込768円で提供されている「国産牛カルビ」が、「税込117円」で販売される。グループ全店で実施。「焼肉ホルモンまるよし精肉店」は、