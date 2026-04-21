【モデルプレス＝2026/04/21】元AKB48の加藤玲奈が4月20日、自身のInstagramを更新。結婚式の前撮りショットを公開した。【写真】新婚の28歳元AKB「絵になる2人」カラードレスで夫と密着◆加藤玲奈、結婚式前撮りショット公開結婚式に向けての前撮りをしたという加藤は「わんちゃんもOKだったのでモアちゃんにも頑張ってもらって家族みんなで撮影をしました」とコメント。美しいデコルテが際立つブラウンのオフショルダードレス姿