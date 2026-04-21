【正田のしょうゆ皿】 5月上旬～順次発売 価格：1回500円 正田醤油は、陶器製カプセルトイ「正田のしょうゆ皿」を企画し、ミュー・エンターテイメントより5月上旬から順次発売する。価格は1回500円。 本商品は、ロングセラー商品「正田のしょうゆ」をモチーフにしたオリジナルデザインの陶器製カプセルトイ。本企画では、しょうゆ皿という身近な