鈴木福とあのがW主演するドラマ「惡の華」が毎週木曜24時からテレ東系で放送中だ。押見修造氏の同名漫画をドラマ化した本作は、少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」など、思春期の心の変化を描いた壮絶な青春物語。ある日、ひょんなことから憧れのクラスメートの体操着を盗んでしまった中学2年生の春日高男（鈴木）が、その光景を見ていたクラスメートの仲村佐和（あの）に翻弄され、自分も知らなかった“自分”と向き合ってい