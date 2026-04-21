２０日、ブリリアント氏と会談する何立峰氏。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京4月21日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は20日、米コンサルタント会社オルブライト・ストーンブリッジ・グループ（ASG）のマイロン・ブリリアント上級顧問と北京で会談した。