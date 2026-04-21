お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也氏（49）が21日、自身のインスタグラムを更新。2021年3月に解散した元「ザブングル」松尾陽介氏の披露宴に出席したことを伝えた。入江は「元ザブングルまっつんの結婚披露宴に行かせていただきました」と書き出し、会場での写真をアップ。松尾氏が結婚した経緯について、「まっつんは沖縄に移住しました。そして今の奥さんと出逢い結婚しました」と伝えた。続けて「沖縄での披露宴全国