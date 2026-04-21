立憲民主党が、中道改革連合や公明党と距離を広げつつある。基本政策を巡り、見解の違いが埋まらないためだ。中道改革に合流しないことも「選択肢」との声も出始めている。水岡氏合流せず「選択肢」立民の水岡代表は２０日の記者会見で、中道改革への合流について問われ、「急ぐつもりはない。（議論の）時間を確保したい」と述べた。中道改革が１４日に公表した衆院選総括の素案では、立民と公明との合流に関し「早期実現を