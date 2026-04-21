お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が20日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。体調面での不安を語った。この日のトーク相手、お笑い芸人・永野から「井口は大スキャンダルとか特にない」と言われ、「そうですね」と返したが「3カ月で2回インフルエンザになっちゃったりして…」と吐露した。「扁桃腺がもともとちょっと大きいので（所属事務所タイタンの）太田光代社長から“扁桃腺切