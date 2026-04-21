◆コロラド・ロッキーズーロサンゼルス・ドジャース20日（日本時間21日午前9時40分試合開始、クアーズフィールド）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で先発出場した。大谷は2−1でドジャースがリードして迎えた3回表の第2打席、相手先発のキンタナがカウント2−2から投じた5球目の低めチェンジアップを打ち返してライト前ヒットで出塁。日本