厚生労働省「国民年金の加入・納付状況」（令和6年度3月末時点）によると、国民年金の未納者数は約72万人にのぼり、学生時代に保険料の猶予を受ける「学生納付特例制度」の利用者も対象者の63.9％に達しています。これほど多くの人が「年金の空白期間」を抱えているなか、解決策として「過去の未納分を払えば、年金受給額が増える」と、追納を検討することも。しかしこれは正論ですが、すべての人に当てはまる「正解」ではありませ