21日朝、横手市平鹿町の小学校のすぐ近くでクマ1頭が目撃されました。警察がパトロールを強化し、注意を呼びかけています。横手警察署や県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、21日午前7時5分ごろ、横手市平鹿町上吉田の吉田小学校と吉田駐在所の間の市道上で、クマ1頭が目撃されました。クマの体長は約1メートルで、目撃された場所から最も近くの民家までは約70メートルです。同じ時