和歌山県田辺市、高野龍神国定公園内の日高川沿いに位置する龍神温泉は、豊かな自然に囲まれた山深い温泉郷です。その歴史は古く、8世紀初めに役の行者によって発見され、後に弘法大師が難陀龍王の夢のお告げを受けて開湯したと伝えられています。江戸時代には紀州徳川家の別荘地として保護され、藩主の宿泊所であった「上御殿」や家臣の宿であった「下御殿」は、今も温泉街の象徴としてその風格を伝えています。最大の魅力は何と