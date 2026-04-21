◆球団歴代2位まであと1試合に迫るドジャースの大谷翔平選手（31）が20日（日本時間21日）、敵地クアーズ・フィールドでのロッキーズ戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。3回の第2打席に4試合連続安打となる右前打を放ち、球団歴代3位の52試合連続出塁をマークした。第1打席はロッキーズの先発左腕・キンタナと対戦し一ゴロ。しかし、ベースカバーに入ったキンタナの失策で出塁し、続くコールの打席で今季初盗塁となる二盗を