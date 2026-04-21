現地４月19日に行われたブンデスリーガ２（ドイツ２部）の第30節で、古川陽介が所属するダルムシュタットがグロイター・フェルトと敵地で対戦。２−３で敗れた。この試合で、62分から途中出場した古川が今シーズンの２点目をマークする。１−１で迎えた77分、左サイドから仕掛けて攻撃の起点となると、最後はゴール前でこぼれ球に反応。右足で豪快にネットを揺らしてみせた。 日本期待の22歳が叩き込んだ一撃に、イン