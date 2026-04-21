昨季のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝の川崎フロンターレ戦（２−０）で、圧巻のゴラッソを決めた前回王者アル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）のガレーノが、再び日本勢相手にスーパーゴールを挙げた。現地４月20日に開催されたACLEの準決勝で、アル・アハリ・サウジはヴィッセル神戸とサウジアラビアのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦。２−１で勝利した。この一戦で衝撃の