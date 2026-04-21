2026年4月20日、Appleのティム・クックCEOがAppleの取締役会長に就任し、2026年9月1日付けでCEOを退任することを発表しました。後任はハードウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントであるジョン・ターナス氏が務めます。Tim Cook to become Apple Executive Chairman John Ternus to become Apple CEO - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2026/04/tim-cook-to-become-apple-executive-chairman-john-ternus-to-be