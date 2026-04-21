15年間アップルを率いたティム・クックCEOが退任を発表/David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米アップルは20日、最高経営責任者（CEO）のティム・クック氏が引退すると発表した。創業者の故スティーブ・ジョブズ氏に代わって15年間、アップルを率い、時価総額4兆ドル（約635兆円）企業へと成長させた。後任のCEOには、ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナス氏が9月1日付で