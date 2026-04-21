タレントのヒロミが21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。地震に対する備えの重要性を説いた。20日午後4時52分ごろ、青森県階上町で震度5強の地震があった。震源地は三陸沖で、震源の深さは19キロ、地震の規模はマグニチュード（M）7・7だった。気象庁は、北海道から千葉県まで7つの道県182市町村を対象に、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。ちょうどスタジオで仕事中だったというヒロミは「ス