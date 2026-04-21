中国企業のMoonshot AIがAIモデル「Kimi K2.6」を日本時間の2026年4月21日に発表しました。Kimi K2.6は複数のベンチマークテストでClaude Opus 4.6を超えるスコアを記録しており、誰でもダウンロード可能なオープンモデルとして公開されています。Kimi K2.6 Tech Blog: Advancing Open-Source Codinghttps://www.kimi.com/blog/kimi-k2-6Meet Kimi K2.6: Advancing Open-Source Coding🔹Open-source SOTA on HLE w/ tools (