◆千葉県支部春季大会▽準決勝松戸中央ボーイズ７−０東葛飾ボーイズ＝５回コールド▽同柏ボーイズ６−５京葉下総ボーイズ（１２日・柏ボーイズグラウンド）悲願へ向けて、着々と準備を整えている。昨夏の全国選手権で準Ｖの松戸中央ボーイズ。“ひとつ上”を目指し、５月１０日から始まる千葉県予選へ、現在は追い込んで体がつらい時期だが、結果を出している。接戦が予想された東葛飾との準決勝も５回コールドで退けた