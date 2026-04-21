皐月賞で７着だった今年の京成杯勝ち馬グリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）は、日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう。２１日、上原佑調教師が美浦トレセンで明かした。牡馬クラシック１冠目は２番人気に推されるも７着。トレーナーは「あのペースで付いていくと折り合いを欠きそうだと戸崎（圭太）さんも判断したみたいです。どれだけ伸びるかと思っ