ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は開幕戦から２２試合でア・リーグ３位タイの８本塁打、１６打点、ＯＰＳ０・９１８と素晴らしい活躍で米国でも注目が集まっている。そんななか、ＭＬＢ公式サイトは２０日（日本時間２１日）に村上が好スタートを切ることができた３つのポンイントを解説した。最初は平均打球速度とバレル率だ。「彼は本当に強くボールを打っている」。村上の平均打球速度９５マイル（約１５２・９キ