山口市、レノファ山口、KDDIは4月20日から5月23日まで、スタジアム来場者の観戦体験向上およびスタジアムと街の周遊促進を目的として、生成AIがスタジアム周辺における試合前後の観光プランを提案する実証を開始することを発表した。この実証は、山口市とレノファ山口、山口市とKDDIの各包括連携協定に基づく取り組みであり、レノファ山口のホームゲームの来場者を対象に、スタジアム周辺の飲食店やホテルのほか、湯田温泉をはじめ