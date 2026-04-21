なぜ「たんぱく質」を摂ると血圧を下げることができるのか？ おすすめの降圧プログラム 筋肉や血管をはじめ、体をつくる素となるたんぱく質。血管をやわらかくするＮＯ（一酸化窒素）の生成を促す物質もたんぱく質からつくられます。たんぱく質は体にためておけないので、毎食バランスよく摂取するようにしましょう。 血圧が下がるPOINT □ 筋肉や血管をつくる材料になる□ 血圧を下げるアミノ酸の素になる□ 心を安定させ