ガムを噛めば平常心＆脳も活性化される理由 多種多様な咀そ嚼しゃくの効果 よく噛んで食べると脳が活性化します。さらに、咀嚼のリズムや表情筋が緩むことで副交感神経の働きが高まり、自律神経が安定します。 つまり、ガムを噛めば、脳は活性化しつつも、心は穏やかで平常心を保てるのです。 メジャーリーグの選手たちがよくガムを噛んでいるのは、まさにこのため。私たちも、緊張する会議の前、イライラして