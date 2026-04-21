サウジアラビアのアル・ハダスは、米国がイラク政府への資金・安全保障協調とイラク中央銀行へのドル供給を停止したと報道した。イラクの石油収入はドル建てでニューヨーク連銀の口座に入金されてからイラクに供給されており、米国によるドル供給停止はイラク政府の閉鎖につながる。イラン寄りのマリキ元首相がイラク次期首相に選出されることを米国が拒絶しており、この報道の背景となっているもよう。ただ、イラク