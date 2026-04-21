韓国株最高値、日経平均600円超高トランプがいつの間にか期限延長 アジア株は堅調。 米国時間21日が米イラン停戦期限だが、トランプ米大統領は22日夕方が期限だと主張。いつの間にか期限を1日延長した。「時間はいくらでもある」としていることから期限はさらに伸びる可能性がある。 イランの代表団がパキスタンに向かう予定との報道も伝わっており、協議進展への期待が広がっている。日経平均は600円超上昇し、一時5万