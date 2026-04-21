平壌国際空港に到着したロシアのコロコリツェフ内相（中央左）。右隣は北朝鮮の方頭燮社会安全相＝20日（共同）【北京共同】北朝鮮メディアは21日、同国で一般犯罪を担当する警察組織、社会安全省の招請に応じてロシアのコロコリツェフ内相率いる代表団が20日、平壌に到着したと報じた。方頭燮社会安全相らが出迎えた。詳しい滞在日程は不明だが、ロ朝の警察部門の連携強化について協議するとみられる。昨年9月には方氏が訪ロし