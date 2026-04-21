沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、修学旅行で訪れ乗船していた女子生徒ら2人が死亡した事故をめぐり、松本洋平文部科学大臣は、今月24日に高校を運営する学校法人同志社から聞き取り調査を実施すると明らかにしました。名護市辺野古沖で先月、同志社国際高校の生徒らを乗せた船2隻が転覆し、女子生徒（17）ら2人が死亡した事故をめぐり、松本文科大臣はきょうの会見で、今月24日に高校を運営する学校法人同志社に文科省の担当職