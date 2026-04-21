歌舞伎俳優中村獅童（53）が20日までに、インスタグラムを更新。次男中村夏幹（5）と6月に出演する新作歌舞伎「子連れ狼（こづれおおかみ）」について投稿した。獅童は「ついに、子連れ狼の小道具が届きました」と記し、主人公の拝一刀が息子大五郎を乗せて旅をする乳母車に夏幹を乗せている写真をアップした。さらに獅童は「夏幹は、乗った瞬間『チャーン！』」と言ったとつづり、夏幹が大五郎になりきっているようだった。