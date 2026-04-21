お笑いコンビ、ロッチ中岡創一が21日、Xを更新。かつて同じ事務所に所属していた元ザブングルの松尾陽介（49）の結婚式に呼ばれなかったと明かした。カラテカとして活動していた実業家の入江慎也さん（49）がXを通じ、松尾の結婚式に参加したことを写真付きで報告。中岡がそのポストを引用した上で「おめでとうございます！松尾さんには僕がお金ない時にめちゃくちゃお世話になりました。ホント素敵なお方です。いい仲間に囲ま