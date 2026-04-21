4月21日（現地時間20日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀守備選手賞（DPOY）に、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマが選ばれたことを発表した。 2022－23シーズンのジャレン・ジャクソンJr.（当時メンフィス・グリズリーズ／現ユタ・ジャズ）を含めて、これまでの最年少受賞者は23歳だったが、22歳のウェンバンヤマがDPOYの