日本電気硝子が４連騰し年初来高値を更新している。この日、超薄板ガラス「Ｓｏｎａｒｉｏｎ（ソナリオン）」を用いたスピーカー振動板が、フルレンジスピーカーユニットブランドの「Ｆｅａｓｔｒｅｘ（フィーストレックス）」に採用されたと発表しており、好材料視されている。 「Ｆｅａｓｔｒｅｘ」は、音楽の感動を忠実に再現するために生まれた、日本のハイエンドスピーカー