「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１０時現在で、西部ガスホールディングスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 ２１日の東京市場で、西部ガスＨＤは前日終値近辺で小動き。今月８日に年初来高値２６３４円をつけたあとは上げ一服となっており、上値の重さが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社は２８日に２６年３月期通期の連結決算を発表する予定