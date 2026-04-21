２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９５銭前後と前日午後５時時点に比べ横ばい圏。ユーロは１ユーロ＝１８７円２９銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前８時３０分頃に１５８円８０銭前後で推移しており、その後、午前１０時にかけ、やや値を上げた。トランプ米大統領は２０日、イランとの停戦協議を延長する可能性は極めて低いと