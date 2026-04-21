テスホールディングスが大幅反発している。この日、子会社テス・エンジニアリングが、デジタルグリッド子会社のデジタルグリッドアセットマネジメントから系統用蓄電所を受注したと発表しており、これを好感した買いが入っている。同件は島根県出雲市に設置され、ＤＧが運用事業者となる系統用蓄電所を受注したもので、テスＨＤは系統用蓄電所に関して用地開発からファイナンス検討、蓄電所の設計・調達・施工、メンテナン