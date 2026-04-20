大丸松坂屋百貨店やパルコを運営するJ.フロント リテイリング（以下、J.フロント）が、イグニション・ポイントベンチャーパートナーズと共同で運営する「JFR MIRAI CREATORS Fund」を通じて、飲食店向け予約・顧客管理システムのテーブルチェック（TableCheck）に出資した。【画像をもっと見る】テーブルチェックは、「Dining Connected 〜世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム〜」を掲げる日本発レストランテ