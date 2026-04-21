【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子を起用したROUND1の新TVCM『みんなで行こう！ROUND1篇』『スポッチャ+ギガクレーンゲームスタジアム篇』の全2篇が、4月21日からWEB先行公開、4月25日から全国で放送開始となる。 ■ROUND1店舗にてCM撮影メイキングムービーを限定公開 今回の新CMは、ボウリングやカラオケ、スポッチャ、クレーンゲームなどのコンテンツを、なにわ男子