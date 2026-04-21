【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナとNiziUの初コラボとして話題の新曲、西野カナ「LOVE BEAT (feat. NiziU)」の配信ジャケット写真が公開された。 ジャケット写真は、楽曲の華やかな世界観のモチーフとしてハイビスカスが大きくデザインされたもの。「Kana Nishino」「NiziU」とお互いの名前が入った、レアなコラボならではのデザインとなっている。 さらに、その「LOVE BEAT (feat. NiziU)」のTikTok